Jornal do Comércio, páginas 8 e 13, edição de 08/03/2022 Para quem ainda julga que guerras são inevitáveis e devem ter apoio, cito o problema dos combustíveis, cujos preços estão sendo pressionados no Brasil (). Guerra é um pavor e não resolve coisa alguma, salvo as exceções que confirmam a regra, no caso do combate ao terrível Adolf Hitler. Essa da Rússia contra a Ucrânia tem que acabar logo. (Homero Lopes de Almeida)

Máscara

Recentemente, no Distrito Federal, o uso de máscara ao ar livre deixou de ser obrigatório. Acredito que, em breve, o governador Eduardo Leite tomará uma posição nesse sentido. Muitos poderão discordar, mas acho cedo demais, pois as pessoas confundirão que, com a liberação da máscara, tudo será permitido, só que não será bem assim. Vivemos numa verdadeira gangorra, e o número de pessoas contaminadas depende dos cuidados de cada um. Aglomera-se quem quer. Todos sabem da situação que o vírus causa. (Guido Ávila, São Gabriel/RS)

Estátua

Que coisa mais estúpida o corte da cabeça e braço de estátua na Praça da Alfândega. Pobre Porto Alegre! (Juarez Fonseca, jornalista)

Estátua II

Tem que vigiar as praças do Centro Histórico principalmente com rondas da Guarda Municipal durante a madrugada, quando o vandalismo está solto e livre para atuar na cidade, pois não tem mais ninguém nas praças. A destruição de estátua na Praça da Alfândega diz bem da imbecilidade de alguns. (Ivan Sotero, Porto Alegre)

Disparidades sociais

Nosso imenso País continental poderia ser um paraíso com melhor qualidade de vida, melhor educação, mais oportunidades, igualdades de tratamentos e menor disparidades sociais, se não fossem os eternos vícios que contaminam, prostituem e corrompem nossa política e a Justiça, principalmente as sediadas em Brasília, centro de poder e distribuição dos trilhões arrecadados de nossos impostos. Seja pelo corporativismo, nepotismos, garantismos e as milhares de impunidades do dia a dia das falcatruas, crimes contra o patrimônio nacional e contra as vidas dos cidadãos, é de se perguntar se querem copiar modelos de justiça dos países mais desenvolvidos, porque não o dos EUA, onde bêbados e pirados ao volante causador de acidentes com mortes são condenados e presos. Até menores infratores, sem compadre ou afilhados para terem a proteção dos pais, pagam fianças para responderem em liberdade e continuam infringindo as leis. Onde a corrupção é combatida e reprimida com mais rigor. Inclusive os políticos infratores se demitem envergonhados das falcatruas que fizeram. No Brasil, processos arquivados e os bilhões roubados, desviados da saúde, educação, assistência social, acabam sendo lavados em paraísos fiscais, ficando tudo por isso mesmo. Hora de reformar todo sistema eleitoral, acabando com a reeleição. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)