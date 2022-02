Térmica a gás em Rio Grande

"Fepam concede licenças a megaprojeto em Rio Grande", Jornal do Comércio, página 7, edição de 15/02/2022 A Zona Sul do Estado merece esse super investimento de R$ 6 bilhões, sendo uma térmica a gás natural e terminal de regaseificação que serão montados em Rio Grande, a Noiva do Mar, segundo era chamada a cidade até alguns anos (). O Rio Grande do Sul precisa de mais e mais investimentos que gerem renda e empregos, o que ajudará a voltarmos aos patamares de antes da pandemia, o que todos nós almejamos. (Valtair Ramos de Lages, Rio Grande/RS)

Cobradores

Muita gente ficou surpresa com a falta de cobradores nos ônibus da Capital. Mas é a tentativa da prefeitura e das empresas em diminuir o custo da tarifa. Acho que só desempregando a meta não será atingida, além de deixar centenas sem ocupação e salário. A tentativa, em Brasília, do prefeito Sebastião Melo (MDB), em conseguir recursos a fundo perdido da União pode ser a solução. Hoje, são gastos cerca de R$ 8 milhões por ano do município para subsidiar o transporte coletivo em Porto Alegre. (Humberto R. de Alencastro)

Sinaleiras

Vejo muitas sinaleiras sem funcionar ou funcionando mal em ruas e avenidas de Porto Alegre. Se é tarefa da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fazer a manutenção, está falhando. (Silmar Ramos)

Cinema

Embora eu goste, até certo ponto, das adaptações das HQ de Super Heróis para o cinema, creio que Hollywood se perdeu em suas galinhas de ovos de ouro. Ao se acomodar nestas adaptações para adquirir lucros exorbitantes eles se esquecem, não somente em criar roteiros originais, como também em questionar as adversidades do nosso mundo real. Enquanto eles crescem somente dentro de sua bolha, outros países como Polônia, Suécia, China, Coreia, Espanha e até mesmo no Brasil procuram criar filmes que nos fazem questionar e debater em uma mesa de bar. O poço há de um dia secar e caberá aos poderosos dos estúdios encararem as consequências por terem ido pelo caminho mais fácil da estrada. (Marcelo Castro Moraes, crítico de Cinema, Sapucaia do Sul/RS)

Moscou

Estive em Moscou na década de 1990 e pude verificar, in loco, os problemas do regime comunista. Instalado, com minha esposa, em um hotel no centro da capital russa, no café da manhã não havia pão na mesa. Perguntei à atendente se poderia providenciar e ela disse, tranquilamente, que não tinha mais pão no hotel, mas que havia uma padaria lá embaixo, na rua, onde eu encontraria pão... Simples assim! (Armando Montenegro, Porto Alegre)