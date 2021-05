Ampliação da Yara

Yara conclui ampliação da unidade de Rio Grande Jornal do Comércio, edição de 25/05/2021). O agronegócio projeta o País para um bom ranking mundial na produção de alimentos, trazendo riqueza para o homem do campo, que era antigamente marginalizado. (Otilia Maria Pinto) " (caderno especial Dia da Indústria,, edição de 25/05/2021). O agronegócio projeta o País para um bom ranking mundial na produção de alimentos, trazendo riqueza para o homem do campo, que era antigamente marginalizado. (Otilia Maria Pinto)

Tramontina

Pandemia continua sendo um desafio, afirma Tramontina " (caderno especial Dia da Indústria, Jornal do Comércio, edição de 25/05/2021). Clovis Tramontina é uma pessoa espetacular, grande líder e sempre motivado. (Francisco B. Borges)

Energia

Energia solar ultrapassa 700 megawatts via geração própria no Rio Grande do Sul Sobre a matéria "", publicada na edição de 27/05/2021 do Jornal do Comércio, penso que o PL 5829/2019 somente trará benefícios se for aprovado sem o substitutivo apresentado pelo deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que propõe taxação de energias renováveis, sob o falso pretexto de "coibir desigualdades sociais". Nossa Câmara dos Deputados, se fosse mais séria e composta por pessoas de maior nível, deveria estar tratando de revisar e eliminar uma série de taxas e "contribuições" sobre a geração e distribuição de energia elétrica, que atualmente, são uma fonte infindável de extorsão. (Paulo Tavares)

Fonte Talavera

Fonte Talavera, em frente do Paço Municipal Beleza ficou a, chamado quase sempre de Prefeitura Velha (Jornal do Comércio, edição de 25/05/2021). A recuperação foi feita com parceria de empresas particulares que bancaram os custos da obra. Ficou muito bonita mesmo, sendo uma atração da cidade, como sempre, mas agora com mais beleza ainda. (Rivaldo C. Montanhesi, Porto Alegre)

Motos e pedágio

uma boa notícia, a isenção nos pedágios Para os motociclistas,. Mas, para os motoristas, nada boa, pois terão que pagar um pouco mais, com seus veículos (Jornal do Comércio, página 6, edição de 26/05/2021). As motos estão cada dia mais popularizadas, agora com pandemia. Não são apenas os motoboys que as usam (correm e ziguezagueiam demais...), mas também muitas outras pessoas, além, é claro, das bicicletas, que já têm até espaços preferenciais e com muita gente os utilizando. É o avanço dos costumes, que não param de acontecer. (Antônia C. Martins, Porto Alegre)

Trânsito

Boa iniciativa essa do Maio Amarelo. Mas, na prática, parece que os motoristas de automóveis e os motociclistas gaúchos não estão sintonizados com a ideia de mais segurança no dirigir. A correria é uma marca registrada em nossas cidades e rodovias. (Alberto Rosa, Porto Alegre)