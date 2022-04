Zaffari tem 10 obras em ação ou para fazer em Porto Alegre

Detalhe: falta o projeto maior, o Jardim Itália, na área da antiga Gaúcha Cross, cujo aporte total não foi divulgado. Até agora, quatro deles estão em obras, entre execução avançada e acelerada - Zaffari da Lucas, Bourbon Carlos Gomes, prédio ao lado do Zaffari da Getúlio e CD -, na preparação da área para construção - Zaffari Moinhos, Bela Vista e Tristeza, complexo Belvedere e Jardim Itália -, e um - torre na área do Bourbon Country -, sem sinal de movimentação.

O investimento, com base em dados do grupo, mas que precisam de atualização, é de quase R$ 500 milhões.

O grupo Zaffari, maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, tem um rol de empreendimentos para executar de dar inveja a qualquer varejista local. Os projetos misturam operações de autosserviço, de super a hipermercado, centro de distribuição, torres comerciais e residenciais e shopping center. O assunto Zaffari desperta a atenção entre leitores apaixonados e críticos da bandeira gaúcha. A coluna resolveu montar uma lista com os 10 empreendimentos localizados em Porto Alegre.

A bandeira TaQi, do grupo Herval, conhecido por fabricar sofás e por ser dona ainda da Iplace, que vende itens da Apple, acaba de abrir a segunda loja do ano e agora fora de Porto Alegre e Região Metropolitana.Depois de entrar em Nova Santa Rita, em fevereiro, a TaQi desembarcou na última sexta-feira em Espumoso, na região da produção, forte na agropecuária. A 86ª loja da marca fica na rua Osvaldo Julio Werlang, 115, no Centro da cidade. São 655 metros quadrados de área de venda, informa o grupo. A loja abriu nove empregos diretos.

A fábrica e varejo de móveis corporativos Caderode, de Flores da Cunha apresenta hoje sua nova loja e primeira de Porto Alegre, situada na Zona Norte e assinada com a Brisa Casa. É a 31ª unidade da rede. Em 2022, a Caderode abrirá mais quatro filiais em outros estados.

Roteiro de Páscoa: shopping centers estão engajados na próxima data promocional, e a pegada lúdica divide a atenção com os atrativos de varejo (ovos). O Shopping Total mobiliza lojistas de chocolates e brinquedos. A aposta é de vender 20% a 30% mais que 2021. A Chocolataria Gramado montou uma feirinha, para facilitar as escolhas dos clientes.

O grupo Zaffari se uniu à Nestlé para atacar no ambiente digital, usando o Instagram. A atração é de jogo Um Sonho de Páscoa na floresta, no qual as crianças são desafiadas a ajudar um esquilinho (tudo a ver com a bandeira varejista, né) a encontrar ovos de chocolate.

O Canoas Shopping terá a Páscoa Divertida. A ideia é divertir o público, com foco nas crianças. Na praça de eventos, foi montada uma mostra com ovos e kits preparados também pela Chocolataria Gramado. A feira vai até dia 18.