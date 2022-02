A história do ex-franqueado da Pizza Hut que abriu sua própria pizzaria

No Minuto Varejo: a história do ex-fraqueado da Pizza Hut que fechou pontos da rede de fast-food norte-americana e, uma semana depois, reabriu com sua própria pizzaria . Isso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois de 23 anos à frente de lojas da bandeira norte-americana, empresário gaúcho decide ter sua marca e apostar em linha saudável com inspiração em cultura indígena.