Nacional da Encol fecha dia 31 e abre espaço para obras do novo Zaffari

Primeiro saíram as logomarcas da fachada. Em 31 de dezembro, a loja vai fechar na rua Carazinho, 788, esquina com avenida Nilópolis, em Porto Alegre. Cumprindo o que já era previsto em acordo na Justiça, o Nacional da Encol, como é mais conhecida a operação na região, vai encerrar definitivamente as atividades. No local, o grupo Zaffari vai erguer um novo supermercado, minimall (lojas e serviços) e mais duas torres residenciais.

A medida cumpre acordo que estabeleceu o prazo, após a sentença emitida em março para a desocupação . O Zaffari comprou o imóvel dos antigos donos, a família proprietária da extinta rede de autosserviço Febernati. A aquisição foi feita em 2014, e a bandeira concorrente vinha pagando aluguel à varejista gaúcha.

O grupo BIG, dono do Nacional e que foi comprado este ano pelo francês Carrefour , confirmou, por nota, o fechamento no último dia de 2021. A partir de 1 de janeiro, o imóvel fica à disposição do Zaffari.

"A operação de supermercado é um segmento estratégico para o Grupo e o final das atividades na região deve-se, unicamente, a uma decisão do proprietário do imóvel", explica o BIG, na nota. Outro detalhe importante é que a rede que está saindo do imóvel pretende transferir os 100 funcionários da loja para outras unidades da bandeira em Porto Alegre e região.

área vai ter o futuro Zaffari Nilópolis , projeto que começou a tramitar em 2019 na prefeitura, que inclui ainda operações de um pequeno mall horizontal tipo de minishopping, e duas torres residenciais que serão erguidas pela incorporadora Melnick. O investimento é projetado em R$ 95 milhões, com geração de 300 empregos diretos e outros 300 indiretos nas obras.

O empreendimento já tem licença de instalação (LI) e foi enquadrado entre projetos prioritários, cuja execução deve começar em até um ano. Caso não ocorra, a LI é suspensa.

O supermercado deve seguir o conceito, layout e mix, da loja da avenida Panamericana, inaugurada em junho e que também foi remodelada onde já teve um Nacional, até 2017. O Zaffari comprou a área. Da mesma maneira, mais dois endereços que tinham filiais do Nacional têm obras da companhia - na avenida Lucas de Oliveira , no bairro MontSerrat, em imóvel locado, e na avenida Wenceslau Escobar , área arrematada em leilão pela varejista gaúcha. O aporte para adequar a unidade ao padrão da marca, também no estilo do Panamericana, vão somar R$ 200 milhões.

O maior grupo de supermercados do Estado e nono pelo ranking de 2021 da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) tem mais empreendimentos em marcha. De supermercado, o futuro Zaffari Moinhos , atrás do Moinhos Shopping (grupo Zaffari) e com tapumes na rua Dr Timóteo, está a pleno vapor.

Na Zona Leste da Capital, já estão em andamento as primeiras ações para implantar o megacomplexo do Jardim Itália , na antiga Gaúcha Cross, na avenida Protásio Alves, que terá shopping, torres comerciais e loteamento.