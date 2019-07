Empreendedores brasileiros são heroicos, avalia Susana

Pessoas talentosas, universidades gabaritadas gerando conhecimento e empresas desenvolvendo muitos projetos e serviços inovadores é o que não falta no Brasil. Mas, porque não decolamos? Escalar essas iniciativas e realmente atingir um número maior de pessoas é um dos grandes desafios que temos pela frente. Para a diretora do Tecnosinos, Susana Kakuta, entretanto, isso só vai acontecer se tivermos um conjunto de políticas públicas indutoras de projetos que se tornem reais. Ela é a personagem deste episódio da série Mentes Transformadoras.

Grandes setores e as tecnologias estratégicas exigem investimento continuado e um cenário diferenciado para se tornarem efetivas. Um exemplo disso são as relações de trabalho que, para atender esse momento de transformação, precisam de um arcabouço tributário mais moderno. “Se não tivermos uma política consistente de inovação, dificilmente vamos conseguir fazer com que isso se torne uma agenda de crescimento para o País. Teremos essas ilhas de excelência que sobrevivem com muito esforço e demoram muito mais tempo do deveriam para evoluir”, analisa.

Susana, que esteve recentemente na China, comenta que a inovação por lá e, especialmente, a Inteligência Artificial perpassa todos os setores da economia. Existe uma política local, que desemboca em uma série de iniciativas que incentivam o desenvolvimento, como linhas de financiamento e educação.

Por aqui, o Brasil carece de uma política que seja confiável, o que torna tudo mais difícil, já que empreender na área de inovação tecnológica, por si só, já envolve muito risco. “Imagina o quanto que é heroico o nosso empreendedor hoje, que avança mesmo com todo esse risco associado e em uma realidade em que a cada momento a política vai para um lado”, analisa a gestora, que tem grande experiência em gestão de políticas públicas nessa área.

Pensando em iniciativas de futuro, a gestora acredita que estamos vivendo um momento ímpar no Rio Grande do Sul, sob a perspectiva da mobilização das pessoas para uma transformação efetiva. E um destaque disso é que as iniciativas estão começando a se descentralizar, com várias ações surgindo também em outras regiões do Estado. “Um motor se ligou e está em alta velocidade. Mas, por aqui também é preciso uma política diferenciada de agregação de valor. Produzir da maneira que estamos produzindo hoje não vai dar conta desse novo futuro”, alerta.

O desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul passa por duas coisas: modernizar o que nos trouxe até hoje, como os setores coureiro-calçadista, moveleiro, agronegócio e automotivo, e também estar perto para receber uma injeção de inovação para suportar os desafios da conectividade.

“É inaceitável que nos dias de hoje o PIB do Rio Grande do Sul ainda balance de acordo com as épocas e distúrbios da estação. Se o verão fica seco demais, a gente tem um PIB que cai. Se o inverno tem muitas chuvas, o PIB cai”, critica. Como tentar resolver isso? Aportando tecnologia, que pode estar embarcada dentro da porteira e também na indústria.

“Ano a ano defendemos o fato de que o Estado não pode depender da venda de commoditie, mas seguimos exportando commoditie. Fazer inovação tecnológica é caro e demorado. Mas precisamos agir e ter ações adequadas para dar sustentação para isso”, sugere Susana.