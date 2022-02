Pandemia e mudanças no consumo levam a fechamento de empresas tradicionais

Estamos a pouco mais de um mês de completar dois anos desde que a pandemia de coronavírus chegou com força no Brasil - e também em boa parte do planeta. Neste período, estabelecimentos tradicionais da economia gaúcha fecharam as portas: muitos por não suportarem a ausência de clientes (caso de lojas, cinemas e restaurantes), e outros porque o turismo e as viagens sumiram por um bom tempo (caso dos hotéis, por exemplo). E não podemos esquecer do 'abre e fecha', visto como necessário, mas que gerou instabilidade na gestão dos empreendedores. Na imagem acima, o saudoso Café do Porto, no Moinhos de Vento.

O fechamento das últimas quatro unidades de rua da Pizza Hut em Porto Alegre, na semana passada, veio aumentar a lista. O fato é que os prejuízos da pandemia se somaram a outros fatores, como uma mudança no perfil dos consumidores (que, em meio ao isolamento social, aderiram em peso ao delivery e às compras on-line); à redução no poder de compra das famílias (muitos trabalhadores perderam renda, dependendo de auxílios do governo federal); e também à escalada inflacionária do último ano, com itens como energia elétrica, combustíveis e preços do alimentos impactando diretamente nos custos dos estabelecimentos.

A seguir, relembramos alguns dos empreendimentos que fecharam as portas nos últimos dois anos.