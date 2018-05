Campo de testes será fechado até sexta-feira

Jornalistas estrangeiros viajaram ontem para o interior da Coreia do Norte, onde vão acompanhar o desmantelamento do campo de testes nucleares de Punggye-ri, localizado em uma área montanhosa no nordeste do país. O grupo foi convidado pelo governo do líder Kim Jong-un e vai acompanhar a cerimônia formal, prevista para os próximos dois dias.

A decisão de fechar o campo de testes nucleares é vista como um gesto de Kim para dar um tom positivo à cúpula histórica com o presidente dos EUA, Donald Trump, marcada para 12 de junho. Ainda assim, o governo norte-americano defende que são necessárias ações mais significativas para atender às demandas de desnuclearização.

A presença da mídia estrangeira em Punggye-ri aponta para o desejo dos norte-coreanos de transmitir, para todo o mundo, as imagens das explosões. No entanto, inspetores não foram convidados para o evento, o que torna o ato de Pyongyang apenas simbólico.