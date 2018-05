D'Alessandro é suspenso por duas partidas por confusão no Grenal

Em julgamento realizado ontem no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o meia D'Alessandro foi punido com dois jogos de suspensão pela confusão ao final do clássico Grenal 416, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O argentino, portanto, está fora da partida contra o Corinthians, domingo, no Beira-Rio, e também do duelo seguinte, contra o Vitória, em Salvador.

D'Alessandro ficou no banco de reservas no clássico. No entanto, logo que o jogo acabou, entrou em campo e acertou o atacante Luan com um soco, em meio a um bate-boca. O problema rompeu as linhas do gramado e acabou na sala de doping do estádio gremista, onde houve apenas uma discussão.

A decisão foi unanime da 3ª Comissão Disciplinar do STJD. Incluso no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, "agressão", o argentino poderia pegar até 12 partidas, mas a ação foi desqualificada como "ato hostil", incluso no artigo 250, e rendeu pena de dois jogos.

Hoje, D'Ale voltará a ser julgado após recurso interposto pelo Inter, que concedeu efeito suspensivo a ele e William Pottker por conta das confusões na partida contra o Flamengo. Ambos pegaram dois jogos cada na ocasião. Se o departamento jurídico não conseguir absolvição e ainda reverter a decisão do julgamento de ontem, o camisa 10 precisará cumprir quatro jogos de suspensão.

A quarta-feira não foi só de más notícias para os colorados. Titular da lateral-esquerda desde o início da temporada, Iago renovou seu contrato até 2021. "Estou muito feliz em poder renovar com o Inter, sou muito identificado com o clube. O Internacional é gigante e me deu todas as oportunidades desde a base. Meu sonho é vencer tudo com essa camisa", disse o jogador.