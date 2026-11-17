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Publicada em 17 de Novembro de 2026 às 20:10
Secretária Isa Carla Osterkamp participou da CPO31Ascom Sema/Divulgação/JC
A integração entre o monitoramento dos rios e das chuvas, a gestão dos recursos hídricos e o planejamento territorial foram o foco da participação do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (17/11), na COP31, em Antália, na Turquia. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Isa Carla Osterkamp, apresentou a experiência gaúcha no painel “Segurança hídrica diante de secas e chuvas extremas: monitoramento, planejamento e adaptação climática”, com destaque para a transformação de informações técnicas em decisões e medidas de proteção à população.
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Organizado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o debate teve moderação do governador mineiro, Mateus Simões, e contou com a participação do pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Jean Pierre Ometto, que é vice-coordenador da Rede Clima e coordenador do AdaptaBrasil.
As estiagens recorrentes e as inundações de 2024 orientaram a contribuição gaúcha ao debate. Em sua fala, Isa destacou que essas experiências reforçaram a necessidade de tratar conjuntamente os riscos associados à falta e ao excesso de água, considerando os impactos sobre o abastecimento público, a infraestrutura, a saúde e a continuidade dos serviços essenciais.