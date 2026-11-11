Leite debate reconstrução do RS durante evento da COP31

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou nesta quarta-feira (11) as estratégias do Estado para a reconstrução de infraestruturas e a preparação das cidades para eventos meteorológicos extremos
após as enchentes de 2024. A exposição ocorreu durante o evento "Construindo Resiliência para Cidades, Infraestrutura e Água", realizado na Zona Azul da COP31, em Antália, na Turquia.
Durante sua apresentação principal, Leite afirmou que o foco atual da gestão é incorporar a resiliência ao planejamento estadual para evitar que a reconstrução atual resulte em novos desastres no futuro
. Para isso, o governo baseou o "Plano Rio Grande" em levantamentos técnicos, incluindo dados geológicos e topográficos, com o objetivo de mapear as vulnerabilidades do território e definir as intervenções de segurança necessárias.
A fim de viabilizar a execução das obras e atrair recursos, o Estado firmou parcerias com consultorias privadas
, como a Deloitte, para estruturar os projetos e identificar lacunas de infraestrutura. Leite abordou também a necessidade de planejamento além do período de seu mandato, citando como exemplo o projeto de construção de 150 quilômetros de diques na Região Metropolitana, com prazo estimado de cinco a dez anos. Para evitar a paralisação das iniciativas em futuras trocas de governo, foram estabelecidos o Conselho do Plano Rio Grande e um Comitê Científico, encarregados de monitorar o andamento das ações e propor melhorias.
O evento na Turquia também teve a participação do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, que integrou o painel "Da Recomendação à Implementação". Capeluppi apontou que o desafio atual é conciliar a adaptação das estruturas às mudanças
climáticas com a superação de defasagens históricas de infraestrutura no país. O secretário defendeu a atuação conjunta com o setor privado e instituições financeiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para estruturar e dar andamento à carteira de investimentos.
• LEIA TAMBÉM: COP31 pretende estimular governos e empresas a reduzir geração de lixo