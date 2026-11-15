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CapaPolíticaGoverno Federal

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 18:53

Projeto de ajuste fiscal vai na direção correta e deve chegar à Câmara nesta semana, diz Alckmin

Vice-presidente está no exercício da Presidência durante a viagem internacional de Lula

Vice-presidente está no exercício da Presidência durante a viagem internacional de Lula

Evaristo Sá/AFP/JC
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Agências
O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o governo espera para a terça-feira (17) o término da votação dos destaques à proposta de ajuste fiscal no Senado e o envio do texto à Câmara dos Deputados. Ele considera que o projeto vai na direção correta e pode ajudar a reduzir os juros da economia.
O texto-base do plano de ajuste foi aprovado pelos senadores na quinta (12) com 45 votos favoráveis e 31 contrários, e quatro destaques que podem alterar a proposta ainda serão votados.
Alckmin falou neste domingo (15) em defesa das medidas do chamado "plano Moretti", em referência ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti. O texto prevê bloqueio de gastos como forma de cumprir o centro da meta de resultado primário, travas em compensações tributárias e cortes lineares em benefícios fiscais, entre outras medidas.

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