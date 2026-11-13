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CapaEconomiaPolítica

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 19:32

Senado aprova texto-base de pacote que prevê economia de até R$ 60 bi

Os destaques ainda serão analisados, provavelmente na terça-feira (17)

Os destaques ainda serão analisados, provavelmente na terça-feira (17)

Agência Brasil
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Agências
Após quase quatro horas de votação, o Senado aprovou nesta quinta-feira (12) o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo, por 45 votos a 31.

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