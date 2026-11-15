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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 09:25

PGR reforça ao STF pedido de crédito extra de R$ 324 milhões para pagar penduricalhos

Caso foi distribuído no STF ao ministro Alexandre de Moraes

Caso foi distribuído no STF ao ministro Alexandre de Moraes

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
A Procuradoria-Geral da República (PGR) reforçou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a demanda para que o governo abra um crédito extraordinário para bancar verbas extras de integrantes do Ministério Público ainda neste ano.
Como a Folha revelou, a PGR tinha pedido à Advocacia-Geral da União (AGU) que acionasse o Supremo com objetivo de conseguir R$ 324 milhões em pagamentos para os integrantes do Ministério Público, valor que também inclui pagamentos relativos à indenização de férias não usufruídas.
Inicialmente, o Conselho da Justiça Federal (CJF) também havia pedido a abertura de um crédito extraordinário de R$ 208,9 milhões para bancar verbas extras a magistrados, mas desistiu da solicitação.
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