Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaStf

Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 18:38

Fux interrompe julgamento virtual da escala 6x1 e manda caso para plenário do STF

Fux pediu que o caso seja julgado no plenário, o que reinicia o processo de votação dos ministros

Fux pediu que o caso seja julgado no plenário, o que reinicia o processo de votação dos ministros

Evaristo Sa/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux interrompeu o julgamento virtual sobre o fim da escala 6x1 e pediu que o caso seja julgado no plenário, o que reinicia o processo de votação dos ministros.
O relator da ação sobre a PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1, aprovada no Congresso neste ano, é o ministro Flávio Dino.

Notícias relacionadas