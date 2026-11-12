Governo do Estado encaminha projeto que atualiza nomenclatura do IGP para Polícia Científica

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 19:06
Mudança tem caráter estritamente institucional e não implica alterações na estrutura organizacionalMicheli de Quadros/IGP-RS/JC
O governo do Estado protocolou, na tarde desta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com a finalidade de alterar a denominação de Instituto-Geral de Perícias (IGP) para Polícia Científica. O objetivo é adequar a nomenclatura da instituição aos padrões adotados nacionalmente para os órgãos responsáveis pela perícia oficial de natureza criminal. A carta de apresentação encaminhada ao parlamento, junto ao texto, está assinada pelo governador em exercício Gabriel Souza.
LEIA TAMBÉM: Adesão do RS ao Propag tem incertezas sobre origem dos recursos para pagamento de entrada
“Estamos dando mais um passo no fortalecimento da segurança pública do Rio Grande do Sul, reconhecendo a importância do trabalho técnico e científico realizado pelos profissionais do atual IGP. A mudança de nomenclatura acompanha a evolução da perícia criminal no Brasil e reforça o papel fundamental da instituição na produção de provas técnicas, no esclarecimento de crimes e no apoio à atuação das forças de segurança”, destacou Gabriel.
Conforme a justificativa que embasa o projeto, a mudança tem caráter estritamente institucional e não implica alterações na estrutura organizacional, nas atribuições legais ou na vinculação administrativa atualmente exercidas pelo órgão.
A adoção da nomenclatura Polícia Científica está em consonância com as diretrizes da Lei Federal 12.030/2009, além de acompanhar iniciativas legislativas em discussão no Congresso e adequações semelhantes já implementadas em diferentes Estados. O encaminhamento do texto ao parlamento foi alinhado com o futuro governo do RS durante reuniões de transição.