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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 13:00

Deputados estaduais eleitos debatem desafios da próxima legislatura na Federasul

Deputados manifestaram preocupação com as contas do Estado no próximo ano

Deputados manifestaram preocupação com as contas do Estado no próximo ano

Artur Koch/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Quatro deputados estaduais eleitos pelo Rio Grande do Sul participam nesta quarta-feira (11) da reunião-almoço Tá Na Mesa, da Federasul, para debater os desafios da próxima legislatura (2027-2030).

Estão presentes no evento a próxima presidente do Parlamento Kelly Moraes (PL), o futuro líder do governo Luciano Zucco (PL), Guilherme Pasin (PP), e os deputados eleitos Leonel Radde (PT) e Roberto Lucchese (MDB), os mais votados de suas bancadas.

Em coletiva de imprensa concedida antes do painel, os deputados manifestaram preocupação com as contas do Estado no próximo ano, a partir da previsão de déficit de até R$ 7,47 bilhões apontada pelo relator do orçamento para o ano que vem. Pasin fez uma fala para tranquilizar os servidores quanto ao risco de parcelamento de salários, e disse que o governo eleito não está “trabalhando com essa situação”.

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