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CapaPolíticaStf

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 19:01

Fachin encerra inquérito das fake news no STF após mais de 7 anos de tramitação

Presidente do STF, ministro Edson Fachin

Presidente do STF, ministro Edson Fachin

Alejandro Zambrana/STF/JC
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Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou o arquivamento do inquérito das fake news, aberto em março de 2019 pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, e conduzido durante mais de sete anos pelo ministro Alexandre de Moraes.
De acordo com Fachin, a instauração da investigação delimitava um objeto, que não poderia ser ampliado indefinidamente com fatos novos.
A decisão, que tem efeito imediato, ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Paulo Gonet, pedir o encerramento da investigação, sob o argumento de que seu objeto foi esgotado. Com isso, ficam impedidas novas diligências no âmbito do processo.

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