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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:22

PGR pede fim do inquérito das fake news

A manifestação abre caminhos para que o presidente do STF encerre o processo que tem mais de 7 anos de tramitação

A manifestação abre caminhos para que o presidente do STF encerre o processo que tem mais de 7 anos de tramitação

Antonio Augusto/Secom/PGR/Divulgação/JC
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Agências
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta segunda-feira (9) o arquivamento do inquérito das fake news. A manifestação abre o caminho para que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, encerre um dos capítulos mais controversos da história recente da corte.
Aberta em 2019, a investigação se tornou um dos principais instrumentos de poder do Supremo e, sobretudo, do ministro Alexandre de Moraes, que a usou para mirar aliados de Jair Bolsonaro (PL) e acumular influência dentro e fora do tribunal. Agora, segundo interlocutores, Fachin quer dar um fim ao caso o quanto antes.

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