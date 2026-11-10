Instituto Arayara manifesta preocupação com plano de transição energética anunciado por Leite

Após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD)
, anunciar nesta terça-feira (10), durante a COP31, em Antália, na Turquia, que assinará um decreto para estabelecer as condições de implementação da Política Estadual de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas do Rio Grande do Sul, o Instituto Internacional Arayara emitiu nota manifestando preocupação
com a proposta do Piratini.
Além da implementação da política, Leite anunciou a privatização da Companhia Riograndense de Mineração (CRM)
e que os recursos da desestatização serão alocados em um fundo específico para financiar ações de transição energética.
Na nota da Arayara, o instituto afirma que, até o momento, “não foi discutida com a sociedade gaúcha uma legislação estadual sobre a transição energética do setor”. A organização não governamental ainda destaca o Rio Grande do Sul como “único estado do Brasil a possuir uma legislação abertamente pró-carvão mineral
, a Lei nº 15.047/2017, que instituiu a Política Estadual do Carvão Mineral e o Polo Carboquímico do Estado”.
O instituto também aponta que “o Plano de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas do RS está fortemente amparado na perpetuação do uso do carvão mineral, como demonstram os itens 2 e 4 do documento, que tratam dos 'Novos usos para o carvão'”.
Além disso, a Arayara faz um alerta quanto à privatização da CRM
: “a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) é a única fornecedora do combustível utilizado na usina a carvão Candiota III, pertencente à J&F Investimentos, dos irmãos Batista”.