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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:30

Leite detalha privatização da CRM durante COP31 na Turquia

Anúncio foi feito durante o painel Do Planejamento à Ação: Governos Subnacionais na Construção da Resiliência Climática

Anúncio foi feito durante o painel Do Planejamento à Ação: Governos Subnacionais na Construção da Resiliência Climática

Maurício Tonetto/Secom/JC
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O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (10), durante a COP31, em Antália, na Turquia, que assinará um decreto para estabelecer as condições de implementação da Política Estadual de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas do Rio Grande do Sul e de criação de um fundo específico para financiar as ações. O mecanismo deverá receber parte substancial dos recursos obtidos com a privatização da Companhia Riograndense de Mineração (CRM), garantindo apoio à diversificação econômica das comunidades que ainda dependem da mineração de carvão e da geração de energia termelétrica. As informações são da assessoria de imprensa do governo.

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