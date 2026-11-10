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CapaPolíticaPolícia Federal

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 19:13

Cúpula da PF determina que relatórios sobre relação de ministros do STF com Vorcaro sejam refeitos

Presidente do STF, Fachin solicitou medida à cúpula da corporação

Presidente do STF, Fachin solicitou medida à cúpula da corporação

Alejandro Zambrana/STF/JC
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Agências
A Polícia Federal vai refazer os relatórios que tratam das relações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. A previsão é que os novos documentos sejam encaminhados à Corte até o fim deste mês.
A elaboração dos relatórios foi solicitada pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, em ofício enviado à corporação no começo de outubro. Segundo a PF, eles estão sendo preparados conforme os termos acordados entre Fachin e representantes da instituição em reunião realizada em 13 de outubro.
Segundo informações levantadas pela Folha de S. Paulo, integrantes da cúpula da PF -que tem Andrei Rodrigues como diretor-geral- pediram a reformulação dos documentos após avaliarem que os relatórios produzidos inicialmente continham análises e cruzamentos de informações que poderiam ser interpretados pelo Supremo como atos de investigação contra magistrados sem autorização judicial.

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