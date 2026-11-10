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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 12:04

PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações

Humberto era ex-secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ

Humberto era ex-secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/ Divulgação/ JC
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Agências
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (10) o ex-secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Humberto Fontoura Pradera, suspeito de repassar indevidamente informações sigilosas de processos em tramitação na corte ao advogado Willer Tomaz, próximo ao senador Flávio Bolsonaro (PL). A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Linceu, que investiga o vazamento de informações processuais e possíveis crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
A investigação apura se o servidor que atuava no tribunal teria facilitado o acesso indevido de terceiros a informações processuais, em possível violação do sigilo funcional. A PF também apura a possível participação de outros envolvidos e não descarta a identificação de novos crimes no decorrer das investigações.

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