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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 13:36

PT faz vaquinha para arrecadar R$ 7 milhões e quitar dívidas de campanha

Vaquinha visa quitar dívidas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Vaquinha visa quitar dívidas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Juan BARRETO/AFP/JC
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Agências
O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu na quinta-feira (5) uma vaquinha para quitar as dívidas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito no segundo turno. O partido pede doações de R$ 13 até quarta-feira (11), para arrecadar R$ 7 milhões.
No site oficial, o partido divulgou a chave Pix e o CNPJ vinculados à campanha e convocou apoiadores para colaborar com o fechamento das despesas. O partido tem até o próximo sábado (14), para apresentar à Justiça Eleitoral a prestação de contas relativa ao segundo turno das eleições.
"Qualquer pessoa pode doar R$ 13, um valor menor do que o preço de um lanche, para que a gente consiga pagar todas as contas da campanha", convidou José Filippi, coordenador financeiro da campanha.
Para alcançar o valor, o partido precisa receber cerca de 538,5 mil doações no valor de R$ 13.
De acordo com a legislação eleitoral, partidos e campanhas podem arrecadar recursos depois do fim das eleições em casos exclusivos de quitação de despesas ainda não pagas. Nessas condições, os débitos precisam ser pagos até o dia da entrega de prestação de contas à Justiça Eleitoral.
É possível também que as legendas assumam dívidas de campanha desde que na prestação de contas anual possam comprovar a origem de recursos utilizados no pagamento da dívida. A não apresentação ou a rejeição da prestação de contas pode implicar consequências para as candidaturas e para os partidos.
Entre as sanções está a impossibilidade de obter quitação eleitoral, o que impede candidaturas futuras. Além disso, podem ser impostos também a devolução de recursos públicos, a aplicação de multas e a suspensão de repasses do Fundo Partidário.
Está prevista também a inelegibilidade de candidatos, em casos graves, definidos de acordo com a Justiça Eleitoral.

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