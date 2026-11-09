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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 12:24

Governo Lula prorroga vigência do Gás do Povo até 2031

Gás do Povo oferece recargas gratuitas de botijões de gás de cozinha de 13 kg a famílias de baixa renda

Gás do Povo oferece recargas gratuitas de botijões de gás de cozinha de 13 kg a famílias de baixa renda

Ricardo Stuckert/Divulgação/JC
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Agências
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou a vigência do programa Gás do Povo, que fornece acesso gratuito ao gás de cozinha, para até 2031. A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda-feira (9).
O Gás do Povo oferece recargas gratuitas de botijões de gás de cozinha de 13 kg a famílias de baixa renda. O benefício é concedido a inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal) que tenham renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Beneficiários do Bolsa Família têm prioridade.
Na terça-feira (10), o governo vai disponibilizar 3,1 milhões de vales para a recarga gratuita do botijão, sendo 380,5 mil para novos beneficiários e outros 2,7 milhões para famílias que já participam do programa. O custo é de mais de R$ 337 milhões.

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