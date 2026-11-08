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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 19:55

PF investiga ameaças contra deputada federal eleita pelo PT em Minas Gerais

Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado (7), Ana Elisa divulgou um e-mail com ameaças

Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado (7), Ana Elisa divulgou um e-mail com ameaças

Repeodução Facebook/Divulgação/JC
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Agências
A Polícia Federal investiga ameaças sofridas pela deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), que foram divulgadas por ela em suas redes sociais. A corporação informou neste domingo (8) que já iniciou diligências e solicitou cooperação policial internacional para tentar identificar os responsáveis.
A investigação é conduzida pela delegacia da PF em Divinópolis (MG), com apoio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, especializada na apuração de crimes cometidos por meios eletrônicos.

Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado (7), Ana Elisa divulgou um e-mail com ameaças de morte e estupro, além de ataques racistas e misóginos.

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