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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 13:18

Deputada estadual mais votada do Paraná pode ser condenada a pagar R$ 1 milhão por assédio eleitoral

Jessicão foi eleita deputada estadual com 131.673 votos

Jessicão foi eleita deputada estadual com 131.673 votos

Fernando Cremonez/Câmara Municipal de Londrina/JC
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Agências
A vereadora de Londrina (PR) Jessica Ramos Moreno (PL), conhecida como Jessicão, é alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo MPT-PR (Ministério Público do Trabalho no Paraná) que determina a remoção imediata de uma publicação em que a parlamentar, a mulher com a maior votação no estado, incita a demissão de petistas.
"A porcaria do voto dele prejudica o seu negócio, prejudica a sua família e prejudica toda a sua vida! Demita o mal", escreveu Jessicão numa postagem feita na rede social X em 25 de outubro, após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que garantiu a reeleição de Lula (PT).

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