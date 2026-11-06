Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJustiça

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 17:19

Presidente do STF, Edson Fachin, recebe título de Doutor Honoris Causa da Unisinos

A homenagem reconhece a trajetória do ministro Edson Fachin no campo jurídico e acadêmico

A homenagem reconhece a trajetória do ministro Edson Fachin no campo jurídico e acadêmico

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Amanda Schultz
Amanda Schultz
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, retornou ao seu Estado natal nesta sexta-feira (6) para receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em cerimônia realizada no teatro da universidade, em Porto Alegre. A homenagem reconhece sua trajetória no campo jurídico e acadêmico e integra as comemorações pelos 60 anos do curso de graduação em Direito e pelos 30 anos do Programa de Pós-Graduação em Direito da instituição.

Notícias relacionadas