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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 13:56

Brasil precisa de R$ 14 bi para regularizar presídios, e PEC da Segurança amplia pressão sobre governo Lula

Estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública considera a criação de 123,7 mil vagas

Estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública considera a criação de 123,7 mil vagas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O Brasil precisa de R$ 14,4 bilhões para adequar as prisões do país às exigências da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública e custear a ampliação do sistema por um ano, segundo estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Historicamente, a responsabilidade sobre o sistema presidiário recaía principalmente sobre os estados. Com a aprovação da nova legislação, porém, o governo federal passou a assumir mais protagonismo no assunto.

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