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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 11:31

Itália diz que Flávio Bolsonaro obteve cidadania em janeiro de 2023, 58 dias após enviar documentos

Flávio saiu do Brasil com seu passaporte italiano

Flávio saiu do Brasil com seu passaporte italiano

JOE RAEDLE/AFP/JC
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Agências
O caso do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que saiu do Brasil usando um passaporte italiano, foi debatido nesta sexta-feira (6) no Parlamento italiano. No plenário da Câmara, o governo disse que ele e os irmãos Carlos e Eduardo tiveram a cidadania reconhecida 58 dias depois de terem apresentado os documentos na Embaixada da Itália em Brasília.
O reconhecimento aconteceu em 5 de janeiro de 2023, dias após a posse do presidente Lula (PT) e três dias antes dos atentados golpistas em Brasília. O prazo de cerca de dois meses contrasta com a espera nos consulados italianos do país, que costumava levar cerca de dez anos antes da mudança na Lei da Cidadania, no ano passado.
O governo italiano negou que a concessão tenha ocorrido fora das normas legais. Para o deputado de oposição Angelo Bonelli, a confirmação do prazo de 58 dias mostra que Flávio e os irmãos podem ter tido tratamento privilegiado na tramitação do pedido de reconhecimento. Ele foi o autor de um pedido formal de esclarecimentos ao governo.

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