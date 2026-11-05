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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 14:01

Santiago Peña, presidente do Paraguai, renuncia após escândalo financeiro

Santiago Peña foi acusado pela oposição por suposta responsabilidade no desvio de verbas públicas para o Ueno Bank

Santiago Peña foi acusado pela oposição por suposta responsabilidade no desvio de verbas públicas para o Ueno Bank

EITAN ABRAMOVICH/AFP/JC
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Agências
O presidente Paraguai, Santiago Peña, renunciou nesta quinta-feira (5) em meio denúncias de fraude envolvendo o Ueno Bank, um dos principais bancos digitais do país, com 2,9 milhões de clientes.

A crise abalou o país. O anúncio de sua saída ocorreu enquanto a Câmara dos Deputados analisava a abertura de um processo de impeachment. Até mesmo a base governista anunciou que votaria a favor da medida, abrindo caminho para que a acusação fosse aprovada por unanimidade.

Nesta semana, as denúncias de fraude envolvendo o Ueno Bank levaram à prisão de oito pessoas ligadas à instituição financeira, protestos em frente às agências bancárias e o anúncio de fechamento do banco e do início do processo de recuperação judicial.

Os desdobramentos ocorreram no dia seguinte ao anúncio da renúncia do presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo, nomeado ao cargo por Peña, que foi investidor da holding do Ueno Bank até março de 2025.

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