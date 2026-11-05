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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 21:02

Eduardo Leite rebate declaração de relator do orçamento sobre possível parcelamento de salários

Em discurso, governador reconheceu que situação financeira gaúcha merece atenção

Em discurso, governador reconheceu que situação financeira gaúcha merece atenção

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O governador Eduardo Leite (PSD) rebateu, nesta quinta-feira (5), a declaração do relator da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, deputado Claudio Branchieri (PL), sobre o risco de parcelamento dos salários dos servidores públicos estaduais no próximo ano, sob gestão do governador eleito Luciano Zucco (PL).

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