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CapaPolíticaGoverno Do Estado

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 11:16

Relator do orçamento gaúcho para 2027 admite risco de parcelamento de salários

Manifestação ocorreu em audiência pública sobre a LOA na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa

Manifestação ocorreu em audiência pública sobre a LOA na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O relator da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Rio Grande do Sul para 2027, deputado Claudio Branchieri (PL), admitiu nesta quinta-feira (5) que é possível que o próximo governo de Luciano Zucco (PL) tenha que parcelar salários dos servidores no ano que vem. A manifestação ocorreu em audiência pública sobre a LOA na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa.

O argumento do relator foi embasado nas receitas livres no caixa do Estado após o governo pagar o 13º salário dos servidores.

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