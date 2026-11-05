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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:55

Lula deve defender cuidado com contas públicas e agradecer por votos em 1º pronunciamento na TV após reeleição

Lula falará em cadeia nacional de rádio e TV

Lula falará em cadeia nacional de rádio e TV

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve defender o cuidado com as contas públicas em seu primeiro pronunciamento em rede de TV após ser reeleito. O petista também deve fazer um aceno aos eleitores e agradecer os votos que lhe garantiram uma virada inédita no segundo turno.
Sob pressão do mercado financeiro para anunciar medidas de ajuste, o chefe do Executivo não detalhará propostas, mas deve sinalizar que tem preocupação com a situação das contas e citar que, em mandatos anteriores, demonstrou ter compromisso com a responsabilidade fiscal.
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