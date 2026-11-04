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CapaPolíticaStf

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:06

Unisinos entregará Título de Doutor Honoris Causa ao ministro Edson Fachin, do STF

Presidente do STF, ministro Edson Fachin

Presidente do STF, ministro Edson Fachin

Alejandro Zambrana/STF/JC
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JC
JC
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, receberá nesta sexta-feira (6) o Título de Doutor Honoris Causa da Unisinos. A honraria será concedida a convite do reitor da universidade, Prof. Dr. Pe. Sérgio Eduardo Mariucci, e do Decano da Escola de Direito e Relações Internacionais, Prof. Dr. Miguel Tedesco Wedy.

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