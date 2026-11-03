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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 19:00

Equipes de transição do governo gaúcho voltam a realizar reuniões temáticas

Encontros na quarta, quinta e sexta ocorrerão sem as presenças de Zucco e Leite

Encontros na quarta, quinta e sexta ocorrerão sem as presenças de Zucco e Leite

Vitor Rosa/SECOM/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Após mais de uma semana sem reuniões temáticas, as equipes de transição entre o atual governo gaúcho, de Eduardo Leite (PSD), e o eleito de Luciano Zucco (PL) voltam a se encontrar nesta quarta-feira (4). As agendas estão previstas para ocorrer quarta, quinta e sexta, sendo que em cada data será abordado um assunto diferente.

Na quarta, as equipes técnicas tratarão sobre agricultura, pecuária, produção sustentável e irrigação; na quinta, o assunto será o desenvolvimento rural; e na sexta, abordarão temas de cultura. As reuniões ocorrerão sem a presenças de Zucco e Leite, participando apenas os quadros técnicos da transição. O governador eleito tirou alguns dias de folga nesta semana, e o seu retorno está previsto para o domingo (8).

Zucco já anunciou os futuros secretários que comandarão as pastas relativas aos três temas a serem abordados nesta semana. Liliana Cardoso foi anunciada para a Secretaria da Cultura e Paulo Herrmann para a Secretaria da Agricultura, pasta que deverá fundir as atuais secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a de Desenvolvimento Rural (SDR) em estrutura única.

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