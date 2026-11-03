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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:50

Lula diz que sociedade civil não pode permitir continuidade das bets

Lula chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública que será realizada hoje sobre o assunto

Lula chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública que será realizada hoje sobre o assunto

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira (3) que "a sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets". A fala foi em um curto vídeo publicado em suas redes sociais.
Lula chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública que será realizada nesta terça no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto. "Me parece que tem mais gente participando com interesse que as bets continuem funcionando, do que as pessoas que são contra as bets", afirmou o presidente. "É importante que a sociedade civil participe para que haja justiça na decisão."
E finalizou: "A sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets. O vídeo foi gravado logo após os exercícios matinais que o presidente costuma fazer. A voz de Lula continuava mais rouca do que o normal - reflexo da intensa reta final de campanha eleitoral.
A audiência no STF foi chamada pelo ministro Luiz Fux, relator de um processo no Supremo sobre a proibição das bets. As apostas foram extintas do mercado regulado por uma medida provisória assinada por Lula durante a campanha eleitoral.

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