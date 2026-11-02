Porto Alegre,

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CapaPolíticaTransição No Piratini

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 00:25

Schirmer defende união de partidos no governo Zucco

O secretário municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, Cezar Schirmer, disse que a eleição de 2026 foi "consagradora" para o campo de centro-direita

O secretário municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, Cezar Schirmer, disse que a eleição de 2026 foi "consagradora" para o campo de centro-direita

Alex Rocha/PMPA/JC
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Marcus Meneghetti
O secretário Municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, Cezar Schirmer (MDB), foi um dos coordenadores da campanha do governador eleito Luciano Zucco (PL) nas eleições de 2026, apesar de os emedebistas terem lançado a candidatura do vice-governador Gabriel Souza (MDB) ao governo do Estado. Agora Schirmer – que está afastado do MDB – defende uma união em torno de vários partidos em torno do governo Zucco.

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