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Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 09:17

Flávio Bolsonaro pode ter desconto no salário e processo de cassação no Senado

Candidato do PL à presidência da República fugiu para os Estados Unidos com a família

Candidato do PL à presidência da República fugiu para os Estados Unidos com a família

Nelson Almeida/AFP
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Agências
Ao fugir para os Estados Unidos faltando cerca de três meses do fim do mandato no Senado e publicar uma carta com teor golpista, Flávio Bolsonaro (PL/RJ) pode ser submetido a processos de cassação por quebra de decoro parlamentar e desconto no salário. O regimento interno do Senado prevê desconto proporcional no subsídio de R$ 44 mil a cada sessão à qual o congressista não comparecer e deixar de votar. A cassação do mandato por ausência ocorre quando o senador deixa de comparecer em um terço das sessões no prazo de um ano.

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