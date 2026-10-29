Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaRelações Internacionais

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:13

Trump diz que conversará com Lula e que petista lhe pediu para não tomar lado

Presidente dos EUA evitou responder diretamente quem considera o legítimo vencedor da eleição

Presidente dos EUA evitou responder diretamente quem considera o legítimo vencedor da eleição

SMIALOWSKI/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (29) que pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas voltou a criticar o processo eleitoral brasileiro. É a quinta vez que o republicano questiona a condução da eleição presidencial no país.
"Vou conversar com ele, mas acho que a eleição foi uma vergonha no Brasil", disse Trump, ao ser questionado se pretendia telefonar para Lula e parabenizá-lo pela vitória.

Notícias relacionadas