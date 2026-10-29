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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 12:14

PSDB, MDB e União Brasil declaram confiança nas eleições após carta de Flávio

Presidente do PSDB, Aécio Neves, chamou a conduta de Flávio de "incompreensível"

Presidente do PSDB, Aécio Neves, chamou a conduta de Flávio de "incompreensível"

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Após Flávio Bolsonaro (PL), ex-candidato à presidência, publicar carta na noite da última quarta-feira, partidos como União Brasil, MDB e PSDB se manifestaram contra o comportamento do senador e reafirmaram a confiança nas urnas, no processo eleitoral e no resultado das eleições, que ocorreram no último domingo (25).

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