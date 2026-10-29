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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 14:23

Fachin arquiva mais cinco investigações ligadas a inquérito das fake news

Desde que foi deflagrada a crise na corte, Fachin tem defendido o fim do inquérito

Desde que foi deflagrada a crise na corte, Fachin tem defendido o fim do inquérito

Alejandro Zambrana/STF/JC
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Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou o arquivamento de cinco investigações ligadas ao inquérito das fake news. O caso, aberto há mais de sete anos, visava apurar desinformação e ameaças relacionadas a integrantes da corte e familiares.
O arquivamento atende a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que emitiu parecer considerando a continuação das investigações inviável. O órgão alegou ausência de provas ou a prescrição dos casos (quando acaba o prazo legal para que o crime seja punido).

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