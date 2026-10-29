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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 12:33

Judiciário brasileiro é quem "verdadeiramente comanda" o Brasil, afirma Caio Coppolla

Caio Coppolla, comentarista político, participou da palestra de abertura do 12º Fórum Instituto Unimed

Caio Coppolla, comentarista político, participou da palestra de abertura do 12º Fórum Instituto Unimed

Cláudio Isaías/ Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Na abertura do 12º Fórum Instituto Unimed/RS, o comentarista político Caio Coppola disse que o Poder Judiciário surge como uma nova liderança política no Brasil. "O Supremo Tribunal Federal (STF) deixou de ser um departamento técnico especializado para se tornar um poder político da vida brasileira", destaca.

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