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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 21:03

Senado aprova reajuste em adicional de fronteira sem indicar como governo vai pagar

O texto aprovado no Senado agora segue para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O texto aprovado no Senado agora segue para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Marcos Oliveira/Agência Senado/JC
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Agências
O Senado aprovou nesta quarta-feira (28) o reajuste no valor do chamado adicional de fronteira e ampliou as carreiras públicas que podem receber o valor. Dos atuais R$ 91, ele será reajustado para R$ 191 por dia a partir de 2027.
O custo final da ampliação não foi calculado no relatório aprovado na Câmara na terça (27) e no Senado nesta quarta. O texto foi aprovado por votação simbólica, quando não há contagem de votos, e agora segue para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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A proposta original, enviada pelo governo Lula em uma medida provisória, previa que a extensão do benefício a mais carreiras custaria R$ 2,99 milhões até 2028, mas o impacto será bem maior.

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