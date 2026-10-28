Quem é Rafael Fonteles, governador reeleito no Piauí e um dos cotados para ser ministro de Lula

O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ganhou destaque ao participar ativamente da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após estas eleições, passou a ser um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, ou eventualmente ocupar outra vaga de peso. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é considerado hoje o favorito para a Fazenda.
Fonteles estreou nas urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do País.
Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos.
Publicamente, Fonteles tem negado conversas para assumir a pasta.
Para Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, ele é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente".
"Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.