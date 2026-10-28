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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:01

Após se autodeclarar presidente eleito do Brasil, Flávio Bolsonaro muda versão de nota divulgada ao chegar nos EUA

Flávio chamou vitória de Lula de "fraude eleitoral" e se denominou perseguido político

Flávio chamou vitória de Lula de "fraude eleitoral" e se denominou perseguido político

RICARDO ARDUENGO
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O ex-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), declarou-se "o verdadeiro presidente eleito do Brasil" em nota divulgada nesta quarta-feira (28). O comunicado é a primeira manifestação pública do senador após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos na noite de terça-feira (27).

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