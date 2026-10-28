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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 19:51

Carlos Bolsonaro visita Jair e diz que pai ainda tenta 'assimilar' últimos acontecimentos

"Ele está tentando assimilar tudo o que está acontecendo ainda", disse Carlos sobre o pai, Jair Bolsonaro

"Ele está tentando assimilar tudo o que está acontecendo ainda", disse Carlos sobre o pai, Jair Bolsonaro

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) visitou Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (28) e afirmou que o pai ainda está "tentando assimilar" os últimos acontecimentos, após a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a derrota dele nas eleições para presidente.
No vídeo, Carlos ignora a ida do irmão para os Estados Unidos. Flávio desembarcou nesta quarta ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas, de 14 e 12 anos. O avião pousou em Miami às 10h23min no horário de Brasília. A aeronave saiu da Argentina na noite de terça (27) e fez escala em Guayaquil, no Equador.
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