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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 19:30

Cotado para a Fazenda, Fonteles propôs conter alta do déficit no Piauí com regra que limita gastos

Fonteles foi um dos coordenadores de campanha de Lula no 2º turno

Fonteles foi um dos coordenadores de campanha de Lula no 2º turno

Reprodução Redes Sociais/JC
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Agências
O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério da Fazenda na gestão Lula 4, criou uma regra fiscal para conter o crescimento das despesas estaduais por 10 anos, inspirada no modelo adotado pelo governo federal, após ver o déficit primário crescer nos últimos anos.
O déficit primário acumulado no período de Fonteles à frente do governo do estado alcançou R$ 3,7 bilhões, ante um saldo negativo de R$ 147 milhões na gestão anterior. Em 2023 e 2025, o estado não cumpriu a meta de resultado primário.
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