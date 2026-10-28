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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 19:03

Flávio recua em carta e troca 'presidente eleito' para 'líder do Brasil'

Senador deletou publicação original no X onde se autodenominava presidente eleito

Senador deletou publicação original no X onde se autodenominava presidente eleito

Pablo Porciuncula/AFP/JC
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trocou a expressão "verdadeiro presidente" por "líder do Brasil" na abertura de uma carta publicada em sua conta no X (ex-Twitter) nesta quarta-feira (28). Ao menos quatro versões do documento circularam, mas apenas as duas últimas foram publicadas pelo próprio senador.
As duas anteriores foram divulgadas por aliados, que atribuíam o texto a Flávio. Ambas o apresentavam como "verdadeiro presidente eleito do Brasil", apesar da derrota para Lula (PT) na eleição de domingo (25).

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